Lazzate la risalita continua Il Seregno cade a sorpresa

Lazzate conquista punti e sale in classifica, mentre il Seregno perde inaspettatamente. La causa principale è la vittoria dell’Ardor Lazzate contro il Seregno, che segna il miglior piazzamento stagionale dei gialloblù dalla nona giornata. La squadra di Gheller ottiene così la quarta vittoria del 2026, portando il club più vicino alla zona salvezza e superando anche l’Arcellasco. La partita si è giocata allo stadio comunale, davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto i padroni di casa fino all’ultimo minuto.

Non era mai stata così in "alto" l' Ardor Lazzate dalla nona giornata di andata (14esima posizione). Dopo tre mesi abbondante a cavallo dell'ultima e penultima posizione, la gestione Gheller porta in dote la quarta vittoria del 2026 che vale un altro sorpasso ai gialloblù che staccano anche l'Arcellasco e si insediano al terz'ultimo posto. Finisse oggi il campionato l'Ardor farebbe i playout contro il Sedriano. Ma adesso si vuole di più. Dopo un girone di andata a cercare la quadra, ora finalmente ci siamo e puntare anche a qualcosa di più di un semplice spareggio non è utopia. Gran colpo a Magenta dove basta un gol, a inizio ripresa, di Grillo per fare il pieno di punti e risalire ancora la china, anche perché nella metà bassa della classifica nessuna vince (al massimo pareggia) e ciò significa guadagnare su tutte due, anche tre punti.