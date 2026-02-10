La Aglianese continua a volare in classifica, mentre il Quarrata si avvicina sempre di più. Dopo la ventesima giornata di campionato, le squadre di Pistoia e provincia tirano le somme e si preparano alle prossime partite. La stagione si fa sempre più interessante.

È andata in archivio la ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria e per le compagini di Pistoia e provincia è tempo di tirare le somme, in attesa delle prossime uscite. Si comincia dal girone B, con l’ AM Aglianese che sta ormai andando sempre più in fuga: con il 2-1 rifilato al Fornacette Casarosa al Bellucci (bis di Bastogi) i neroverdi di Matteoni stanno viaggiano sempre più decisi verso la Promozione. Anche perché il Monsummano (con in panchina mister Panati, clamorosamente richiamato poche ore dopo l’esonero) ha pareggiato in casa senza segnare contro il Viaccia. Stesso punteggio con cui il CQS Tempio Chiazzano ha impattato con il Bellaria Cappuccini, mentre l’Atleico Spedalino ha perso contro il Marginone 2000 (3-2). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aglianese sempre più in fuga. Continua la risalita del Quarrata

Approfondimenti su Aglianese Quarrata

La Juvecaserta batte Dany Quarrata 80-70 al PalaPiccolo e mantiene la testa della classifica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Aglianese Quarrata

Argomenti discussi: Aglianese sempre più in fuga. Continua la risalita del Quarrata; Prima: l’Aglianese coglie uno dei successi più importanti della stagione; Serie C: Agliana sfiora il tris. Bottegone sempre più vicina ai playout; Maratonina dei 6 Ponti di Agliana, arriva la ventesima edizione.

Aglianese sempre più in fuga. Continua la risalita del QuarrataÈ andata in archivio la ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria e per le compagini di ... msn.com

Prima: l’Aglianese coglie uno dei successi più importanti della stagioneAll’Am Aglianese, sempre più leader del Girone B, mancava solo uno scontro diretto vinto per consacrarsi: che sia questo l’allungo decisivo? Nella ventesima giornata di Prima Categoria, Girone B, il m ... pistoiasport.com

LA DOMENICA PERFETTA PER LA LUCCHESE La Lucchese si aggiudica lo scontro diretto contro il Viareggio al Porta Elisa e approfitta della sconfitta della Zenith Prato contro il Cenaia, andando in (mini)fuga in testa alla classifica nel girone A di Ecc facebook