L’avvocato di Corona lo rimprovera davanti a tutti e lo zittisce | cosa voleva rivelare Fabrizio?
Fabrizio Corona si è lasciato andare a una rivelazione durante il programma Peppy Night, ma l’avvocato che lo accompagnava lo ha subito interrotto e gli ha detto di non parlare. Corona, che aveva parlato di un episodio personale, voleva condividere qualcosa di molto importante, ma il suo avvocato ha deciso di mettere fine alla discussione subito. La scena è avvenuta davanti a tutti i presenti in studio e ha attirato l’attenzione dei telespettatori.
Dopo un periodo di relativa calma mediatica, Fabrizio Corona è tornato protagonista in tv durante il programma Peppy Night su Canale 21, ospite di Peppe Iodice. Dal palco del Teatro Troisi, l’ex re dei paparazzi ha fatto affermazioni eclatanti, annunciando che dalle sue rivelazioni a Falsissimo potrebbe nascere « l’inchiesta giudiziaria più grande degli ultimi cinquant’anni ». Le dichiarazioni, che riguardano una presunta lobby gay potentissima, hanno subito attirato l’attenzione ma anche il pronto intervento del suo avvocato, preoccupato dalle conseguenze legali. L’avvocato di Fabrizio Corona lo rimprovera in pubblico: ecco il motivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Fabrizio Corona: “Perché lo faccio? Per soldi. Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa, insieme ad altre, me ne ha fatti guadagnare un sacco. E lo faccio per un senso di verità”
Fabrizio Corona si presenta al Peppy Night condotto da Peppe Iodice, spiegando che fa televisione solo per soldi.
Fabrizio Corona, la bomba della Bernardini De Pace: "Ecco cosa lo muove"
Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche.
Milano, caso Signorini: Corona ascoltato in procura - 1mattina News 24/12/2025
Argomenti discussi: Sospeso da Instagram, censura ancor più grave di quella al mio assistito Corona: la denuncia dell’avvocato Chiesa. Mediaset: Non c’entriamo nulla; Sospeso l'account Instagram di Chiesa, avvocato di Corona: Dittatura orribile. Mediaset commenta: Mai segnalato, non c'entriamo nulla; Anche Ivano Chiesa scompare dai social: l'avvocato di Corona non è più disponibile su Instagram; Anche l’avvocato di Fabrizio Corona rimosso dai social. Mediaset: Non segnalato da noi.
Lobby gay potente, Corona parla in TV: l’avvocato Chiesa cerca di frenarlo (ma non ci riesce) – VIDEOFabrizio Corona parla in tv di una presunta lobby gay e annuncia un’inchiesta legata a Falsissimo. Le reazioni, l’intervento dell’avvocato Ivano Chiesa e la replica dura di Massimo Giletti. gay.it
Ivano Chiesa, il principe del foro brianzolo: chi è l’avvocato che difende Fabrizio CoronaIvano Chiesa è uno dei penalisti più noti d’Italia: da Monza ai casi più discussi, tra giustizia, media e la difesa di Corona. monza-news.it
Dall’Agro alla difesa di Fabrizio Corona Dal foro di Nocera Inferiore al pool che difende Fabrizio Corona. È la scalata di Riccardo Vezzo, giovane avvocato con studio a Sant’Egidio del Monte Albino, scelto dall’influencer in seguito alle inchieste scattate dopo a facebook
Rispetto a quanto accaduto all'account Instagram del legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa, da Mediaset fanno sapere che non sono stati loro. x.com