L’avvocato di Corona lo rimprovera davanti a tutti e lo zittisce | cosa voleva rivelare Fabrizio?

Fabrizio Corona si è lasciato andare a una rivelazione durante il programma Peppy Night, ma l’avvocato che lo accompagnava lo ha subito interrotto e gli ha detto di non parlare. Corona, che aveva parlato di un episodio personale, voleva condividere qualcosa di molto importante, ma il suo avvocato ha deciso di mettere fine alla discussione subito. La scena è avvenuta davanti a tutti i presenti in studio e ha attirato l’attenzione dei telespettatori.