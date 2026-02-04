Fabrizio Corona | Perché lo faccio? Per soldi Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa insieme ad altre me ne ha fatti guadagnare un sacco E lo faccio per un senso di verità

Fabrizio Corona si presenta al Peppy Night condotto da Peppe Iodice, spiegando che fa televisione solo per soldi. Dice che il suo obiettivo è guadagnare e che la televisione, secondo lui, nasce anche per rivelare una verità. Corona parla senza peli sulla lingua, chiaro e diretto, mentre il suo intervento suscita reazioni tra il pubblico.

Fabrizio Corona è stato ospite al Peppy Night, programma condotto da Peppe Iodice in onda sul Canale21 e disponibile su Youtube. L’intervista risale a poche ore prima della chiusura dei profili social dell’ex re dei paparazzi. Rimozione che non è dovuta, a quanto si è saputo, ad un provvedimento della magistratura penale: è stata un’azione dell’ufficio legale di Mediaset a portare, come raramente accade, sia Google a rimuovere tutti i contenuti del format Falsissimo di Fabrizio Corona da YouTube, sia Meta a bloccare il profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi. Rimosso anche quello su TikTok. Notizia che, quindi, non è stata commentata da Corona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

