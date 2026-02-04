Fabrizio Corona | Perché lo faccio? Per soldi Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa insieme ad altre me ne ha fatti guadagnare un sacco E lo faccio per un senso di verità
Fabrizio Corona si presenta al Peppy Night condotto da Peppe Iodice, spiegando che fa televisione solo per soldi. Dice che il suo obiettivo è guadagnare e che la televisione, secondo lui, nasce anche per rivelare una verità. Corona parla senza peli sulla lingua, chiaro e diretto, mentre il suo intervento suscita reazioni tra il pubblico.
Fabrizio Corona è stato ospite al Peppy Night, programma condotto da Peppe Iodice in onda sul Canale21 e disponibile su Youtube. L’intervista risale a poche ore prima della chiusura dei profili social dell’ex re dei paparazzi. Rimozione che non è dovuta, a quanto si è saputo, ad un provvedimento della magistratura penale: è stata un’azione dell’ufficio legale di Mediaset a portare, come raramente accade, sia Google a rimuovere tutti i contenuti del format Falsissimo di Fabrizio Corona da YouTube, sia Meta a bloccare il profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi. Rimosso anche quello su TikTok. Notizia che, quindi, non è stata commentata da Corona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Fabrizio Corona
“Totti venne a parlarmi, ma io gli dissi: ‘Oggi ti faccio perdere lo scudetto e ti faccio piangere’. Finì 2-1, godevo come un matto”: il racconto di Cassano
“Amo follemente mangiare. Mi faccio di quei piatti di pasta, sai cosa vuol dire mangiarne due etti? La dieta, ogni tanto sì ma quando la faccio ho l’occhio triste”: così Iva Zanicchi
Fabrizio Corona: l’interrogatorio sui soldi nascosti nel controsoffitto
Ultime notizie su Fabrizio Corona
Argomenti discussi: Corona furioso: bloccato Falsissimo su Signorini, ora punta a Mediaset; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Fabrizio Corona, vince Mediaset: Falsissimo via da social, ma è stato rimosso solo per violazione del copyright; Mediaset replica e accusa Fabrizio Corona dopo Falsissimo, falsità gravissime, questo non è informare.
Corona torna in tv e attacca Gerry Scotti: Ecco perchè non mi ha querelatoOspite del Peppe Night su Canale 21, Fabrizio Corona torna a parlare in pubblico e spiega i motivi per cui, secondo lui, Gerry Scotti non lo ha mai denunciato dopo le accuse su Passaparola. movieplayer.it
Oscurato ma virale: il paradosso Fabrizio CoronaMentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubbl ... vanityfair.it
#GerryScotti lancia una frecciatina a #FabrizioCorona Durante la puntata di ieri de #LaRuotadellaFortuna Gerry Scotti parlando con #SamiraLui ha detto di non aver dormito bene la notte prima. La Lui ha risposto che anche lei ha avuto una nottataccia e Scotti - facebook.com facebook
Mentre le piattaforme oscurano e i tribunali intervengono, Fabrizio Corona continua a crescere in visibilità. Un caso che parla di censura percepita, potere privato, giustizia preventiva e di un pubblico che trasforma ogni polemica in fenomeno virale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.