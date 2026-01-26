Nel 2026 si sono registrate circa 194.000 domande per i click day destinati ai lavoratori extra-Ue, con le istanze precompilate sul sito del Viminale che si avvicinano ai posti disponibili. È prevista una quota aggiuntiva specifica per gli assistenti familiari, contribuendo a un processo più equilibrato e trasparente per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia.

Sono state 194.121 le domande di nulla osta per lavoratori extraeuropei precaricate dai datori sul sito del ministero dell’Interno, in vista dei click day 2026. I posti messi a disposizione per quest’anno dal decreto flussi sono 164.850. Una quota in grado di soddisfare l’84% delle richieste presentate durante la fase di precompilazione, che si è svolta dal 23 ottobre al 7 dicembre dell’anno scorso. Il numero delle domande si avvicina dunque progressivamente a quello dei posti resi disponibili con le quote annuali (nel 2024 erano state presentate ben 702mila istanze per i 151mila posti). Il riallineamento è cominciato l’anno scorso, dopo la stretta sui controlli per contrastare frodi e irregolarità introdotta con il decreto legge 1452024, che ha rafforzato il sistema del precaricamento delle domande sul portale del Viminale, consentendo di anticipare le verifiche sulla loro correttezza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lavoratori extraUe: 194mila domande per i click day 2026

Argomenti discussi: ###Morning note: economia e finanza dai giornali; Rassegna stampa di lunedì 26 gennaio 2026 a cura di Ernesto Pappalardo - Salernonotizie.it.

