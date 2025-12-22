Festival di Sanremo 2026 c’è il click day Prezzi in aumento per i biglietti

Parte la corsa ai biglietti per assistere dal vivo alle serate del Festival di Sanremo 2026. L’edizione in programma dal 24 al 28 febbraio conferma il Teatro Ariston come fulcro dell’evento, ma con una novità che riguarda direttamente gli spettatori: prezzi in aumento e una procedura di accesso regolata da una fase di registrazione preliminare obbligatoria. Il click day è fissato per il 22 dicembre. Come funziona la registrazione per i biglietti. Per l’edizione 2026, la gestione dei biglietti è affidata a Vivaticket. A causa dei posti limitati disponibili all’interno del Teatro Ariston, l’acquisto non avviene in modo diretto ma passa attraverso una fase di registrazione preliminare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

