lavori sulla sp 10 trattoria caterina isolata

I lavori sulla provinciale 10 Cagnona stanno provocando gravissimi disagi alla trattoria Caterina, l’unica attività che esiste nel tratto interessato dall’intervento, che registra una forte perdita della clientela. I lavori sono iniziati il 12 gennaio e riguardano il risanamento del collettore di fognatura nera, nel tratto tra le vie Villagrappa e San Giuseppe, nel territorio dei comuni di San Mauro Pascoli e Savignano. Per poter eseguire i lavori in sicurezza è stata chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico veicolare può transitare in alternativa sulla provinciale 108 Rigossa Destra a nord e sulla provinciale 13 bis via San Mauro a sud dell’intervento, mentre per il traffico leggero è disponibile anche la via Rubicone Destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

