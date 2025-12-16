Partiti i lavori sulla Sp 15 ' Bordona' danneggiata dall' alluvione del 2023

Sono iniziati recentemente i lavori di ripristino della strada provinciale 15 'Bordona', colpita dall’alluvione del maggio 2023. Gli interventi interessano i comuni di Casalfiumanese e Castel del Rio, mirati a ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza delle zone coinvolte.

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di ripristino definitivo della strada provinciale 15 'Bordona, nel territorio dei Comuni di Casalfiumanese e Castel del Rio, gravemente danneggiata dallalluvione del maggio 2023. Dopo una fase iniziale di interventi parziali che avevano consentito di. Bolognatoday.it

