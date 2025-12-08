Lavori sulla SP 31 | assemblea con Provincia e Comune di Cascina per spiegare l' intervento

Martedì 9 dicembre alle 18 il Comune di Cascina e la Provincia di Pisa incontreranno i cittadini al Circolo Arci di via di Corte. All’ordine del giorno ci sono infatti gli importanti lavori al manto stradale della provinciale SP31 Cucigliana-Lorenzana che interesseranno la frazione nel mese di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

