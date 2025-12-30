Treni lavori sulla Firenze-Viareggio Per due mesi modifiche alla circolazione

Dal 12 gennaio al 27 febbraio 2026, sulla linea Firenze-Viareggio, sono previsti lavori di rinnovo dei binari tra Montecarlo-San Salvatore e Tassignano-Capannori. Durante questo periodo, saranno apportate modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire l’esecuzione degli interventi. Si consiglia di consultare gli orari aggiornati e le eventuali variazioni prima di pianificare i propri viaggi.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Dal 12 gennaio al 27 febbraio 2026 sono in programma i lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio, tra Montecarlo-San Salvatore e Tassignano-Capannori. I cantieri interesseranno in questa fase circa 13 chilometri di binario. I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro, con più di 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l'utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d'opera. Le attività di cantiere si svolgeranno in assenza di circolazione per cinque notti a settimana dal giovedì al lunedì nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi.

