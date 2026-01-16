Lavori sulla linea Firenze-Empoli-Pisa | stop ai treni tra Empoli e Pisa per tre giorni Ecco quando
Dal 30 gennaio al 1 febbraio, la linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa sarà soggetta a variazioni a causa di lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale. Durante questo periodo, i treni tra Empoli e Pisa saranno sospesi. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e le eventuali alternative di viaggio prima di pianificare gli spostamenti sulla tratta interessata.
Firenze, 16 gennaio 2026 – Occhio ai cambiamenti nella circolazione ferroviaria. Da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio la linea ferroviaria Firenze–Empoli–Pisa sarà interessata da importanti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale che comporteranno modifiche significative alla circolazione dei treni. Dalle ore 22 di venerdì 30 gennaio e per l’intera giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Pisa. L’interruzione è necessaria per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di eseguire interventi di manutenzione alle opere civili del sottovia stradale di via delle Colline a Pontedera e attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello di Navacchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
