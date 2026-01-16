Dal 30 gennaio al 1 febbraio, la linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa sarà soggetta a variazioni a causa di lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale. Durante questo periodo, i treni tra Empoli e Pisa saranno sospesi. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e le eventuali alternative di viaggio prima di pianificare gli spostamenti sulla tratta interessata.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Occhio ai cambiamenti nella circolazione ferroviaria. Da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio la linea ferroviaria Firenze–Empoli–Pisa sarà interessata da importanti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale che comporteranno modifiche significative alla circolazione dei treni. Dalle ore 22 di venerdì 30 gennaio e per l’intera giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Pisa. L’interruzione è necessaria per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di eseguire interventi di manutenzione alle opere civili del sottovia stradale di via delle Colline a Pontedera e attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello di Navacchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori sulla linea Firenze-Empoli-Pisa: stop ai treni tra Empoli e Pisa per tre giorni. Ecco quando

Leggi anche: Treni, guasto a Pisa: ritardi e cancellazioni sulla linea Tirrenica e fino a Firenze

Leggi anche: Treni, guasto a Pisa: ritardi e cancellazioni sulla linea fino a Firenze e la Tirrenica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta Velocità; Firenze, riaperta via Giovanni Da Empoli a Novoli; Linea ferroviaria Firenze-Arezzo, il treno 1874 sarà ripristinato; Prima interrogazione per Ghezzi: Far luce sui lavori per ’Hope’.

Per lavori stop a treni tra Empoli-Pisa per due giorni - Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 e domenica 1 febbraio saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Ponted ... ansa.it