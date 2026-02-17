Lavori sul ponte ferroviario a Torre a Mare chiuso il prolungamento della Provinciale 57

A Torre a Mare, i lavori sul ponte ferroviario hanno causato la chiusura del prolungamento della Provinciale 57, per permettere interventi di manutenzione. La decisione deriva dalla necessità di eseguire lavori di riparazione sul ponte al km 660+250, lungo la tratta Bari Torre Quetta - Bari Torre a Mare. Rfi ha richiesto questi interventi per migliorare la velocità e l’efficienza del passaggio ferroviario.

Comano isolata: ponte sulla Provinciale 25 chiuso per lavori fino al 25 febbraio, deviazioni e disagi per i residenti.Comano isolata: il ponte sulla Provinciale 25, che collega il paese alle zone limitrofe, è stato chiuso al traffico da giovedì 12 febbraio per lavori di ripristino.

"Nuovo ponte ferroviario, fate presto coi lavori"È stata inviata una diffida per sollecitare l’accelerazione dei lavori relativi alla costruzione del nuovo ponte ferroviario a Boncellino.

