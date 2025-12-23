È stata inviata una diffida per sollecitare l’accelerazione dei lavori relativi alla costruzione del nuovo ponte ferroviario a Boncellino. L’obiettivo è garantire la rapida realizzazione dell’opera, fondamentale per migliorare la viabilità e i collegamenti della zona. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità competenti sull’urgenza di rispettare i tempi previsti, assicurando interventi tempestivi e efficaci.

Una diffida per ottenere l’ accelerata dei lavori necessari a realizzare il nuovo ponte ferroviario a Boncellino. Sono cinque i Comitati del territorio che si sono uniti per chiedere urgentemente l’intervento sollecitato già da mesi a protezione dei territori attraversati dal fiume Lamone - Boncellino, Traversara, Bagnacavallo, Villanova, Russi e Santerno. Per farlo hanno inviato una diffida ufficiale agli enti competenti, tra cui RFI, MIT, Regione Emilia-Romagna, Prefettura e Struttura Commissariale per la Ricostruzione che raccoglie le firme di Massimo Tarozzi presidente del Comitato S. Agata 17 maggio 2023, di Sara Melandri, presidente del Comitato Alluvionati Lugo, di Luca Baldi, presidente del Comitato Progetto Futuro Sicuro di Traversara, di Alessandro Capucci, presidente del Comitato Alluvionati di Villanova e di Roberto Carlini, presidente del Comitato Proteggiamo Conselice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo ponte ferroviario, fate presto coi lavori"

