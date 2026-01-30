Il Ponte di Castelvecchio in disuso e in degrado Va restaurato e valorizzato
Il Ponte di Castelvecchio, che collega via Castelvecchio all’ex ospedale Umberto I, si trova in condizioni di abbandono da anni. Il degrado è evidente, con parti della struttura che richiedono interventi di restauro. La zona, spesso frequentata dai cittadini, aspetta da tempo un intervento concreto per recuperare e valorizzare questo pezzo di storia della città.
Il Ponte di Castelvecchio, tra via Castelvecchio e l'ex ospedale Umberto I, è in disuso e in degrado da decenni. Sostanzialmente da quando quel collegamento, con la costruzione dell'ospedale, è diventato superfluo. Si tratta di un pezzo importante di storia della città, essendo legato al castello.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondimenti su Castelvecchio Ponte
È scontro sul degrado al diorama: "Simbolo dei navigli, va valorizzato"
"Uno Stretto che va tutelato, conservato e valorizzato": Avs aderisce alla manifestazione No Ponte
Ultime notizie su Castelvecchio Ponte
Argomenti discussi: Olimpionica di Sejo Zuzon :: Segnalazione a Verona; Estintori svuotati, muri imbrattati, incendi: baby vandali devastano un deposito comunale.
Fortezza scaligera e scrigno d’arteUn po’ castello medievale (con qualche ricostruzione) e un po’ scrigno d’arte. Sono le caratteristiche del Museo di Castelvecchio, originaria fortezza scaligera che sorge a Verona sulle sponde ... ilgazzettino.it
BUONA DOMENICA VISTA MUSEI In questa giornata così speciale per Verona, che accoglierà l'arrivo della Fiamma Olimpica, vi diamo la nostra #BuonaDomenicaVistaMusei da Castelvecchio, puntando lo sguardo sul Ponte Scaligero che sarà parte del perc - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.