Il Ponte di Castelvecchio in disuso e in degrado Va restaurato e valorizzato

Il Ponte di Castelvecchio, che collega via Castelvecchio all’ex ospedale Umberto I, si trova in condizioni di abbandono da anni. Il degrado è evidente, con parti della struttura che richiedono interventi di restauro. La zona, spesso frequentata dai cittadini, aspetta da tempo un intervento concreto per recuperare e valorizzare questo pezzo di storia della città.

Il Ponte di Castelvecchio, tra via Castelvecchio e l'ex ospedale Umberto I, è in disuso e in degrado da decenni. Sostanzialmente da quando quel collegamento, con la costruzione dell'ospedale, è diventato superfluo. Si tratta di un pezzo importante di storia della città, essendo legato al castello.

