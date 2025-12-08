Partono i lavori al ponte di Tiberio il restauro all' azienda che è già intervenuta sul ponte di Rialto
Il bimillenario ponte di Tiberio si prepara a tornare a splendere grazie a un importante intervento di pulitura, restauro e riqualificazione dell'illuminazione che ne valorizzerà i pregi architettonici e la bellezza. Sono stati aggiudicati i lavori previsti dal progetto esecutivo approvato lo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
