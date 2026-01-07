Lavori sulla linea storica Napoli-Salerno | modifiche e cancellazioni per i treni regionali e metropolitani la mappa dei disagi

Sono in corso interventi di potenziamento sulla linea Napoli-Salerno, via Cava de’ Tirreni, con modifiche e cancellazioni di treni regionali e metropolitani. Durante alcuni fine settimana tra il 10 gennaio e il 21 marzo, la circolazione ferroviaria sarà temporaneamente sospesa su specifici tratti nel nodo di Napoli. Ecco una guida per comprendere le modifiche e i disagi previsti.

