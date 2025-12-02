Cambio al vertice della polizia locale di San Giovanni Teatino | Fabio Primiterra è il nuovo comandante
Cambio della guardia al comando della polizia locale di San Giovanni Teatino. Il nuovo comandante è il maggiore Fabio Primiterra, attualmente anche vice comandante della polizia locale di Chieti. La nomina è stata ufficializzata in Comune alla presenza del sindaco Giorgio Di Clemente e del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
