Colpo al Max Cina di San Giovanni Teatino | banda del buco ruba il contante e sparisce

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, una banda ha assaltato il Max Cina di San Giovanni Teatino, mettendo a segno un colpo studiato nei minimi dettagli. I malviventi si sono concentrati sul contante, riuscendo a impossessarsi di una significativa somma prima di dileguarsi rapidamente. L'episodio ha sollevato preoccupazioni nella zona e avviato le indagini delle forze dell'ordine.

Un colpo rapido, studiato nei minimi dettagli. La banda che ha assaltato nella notte il Max Cina di via Pietro Nenni a San Giovanni Teatino sapeva esattamente cosa cercare: contanti, non merce.I ladri hanno agito con la tecnica della banda del buco, perforando la parete esterna sul retro del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Non solo Cina: colpo di scena nel piano segreto di Berrettini

Golf, tre azzurri in Cina sull’HotelPlanner Tour: Celli e Paratore vicini al DP World Tour, Mazzoli a caccia del colpo

Terre rare, l’Europa batte un colpo contro la Cina. E gioca di sponda con gli Usa