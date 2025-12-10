Colpo al Max Cina di San Giovanni Teatino | banda del buco ruba il contante e sparisce
Nella notte, una banda ha assaltato il Max Cina di San Giovanni Teatino, mettendo a segno un colpo studiato nei minimi dettagli. I malviventi si sono concentrati sul contante, riuscendo a impossessarsi di una significativa somma prima di dileguarsi rapidamente. L'episodio ha sollevato preoccupazioni nella zona e avviato le indagini delle forze dell'ordine.
Un colpo rapido, studiato nei minimi dettagli. La banda che ha assaltato nella notte il Max Cina di via Pietro Nenni a San Giovanni Teatino sapeva esattamente cosa cercare: contanti, non merce.I ladri hanno agito con la tecnica della banda del buco, perforando la parete esterna sul retro del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
