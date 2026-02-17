Lavoratori in nero nel ristorante | 60 quelli scoperti due erano minorenni Maxi multa

La guardia di finanza ha scoperto 60 lavoratori in nero in un ristorante, tra cui due minorenni, durante un controllo che ha portato anche a una maxi multa. I controlli hanno rivelato che il locale pagava alcuni dipendenti con strumenti non tracciabili, per evitare verifiche sulle retribuzioni. Gli operatori hanno anche individuato irregolarità nelle modalità di pagamento, che nascondevano il vero numero di lavoratori impiegati.

I controlli della guardia di finanza in una attività di Pomezia; le retribuzioni pagate mediante strumenti non tracciati, per eludere i controlli fiscali e contributivi. Elevate sanzioni per 500mila euro Lavoratori in nero e pagamento delle retribuzioni attraverso strumenti non tracciati per eludere i controlli: questo quanto scoperto dalla guardia di finanza nell'ambito di un accurato controllo nei confronti di una società di capitali esercente l'attività di "ristorazione con somministrazione" a Pomezia. I controlli hanno interessato un arco temporale di due anni e sono stati inseriti nel quadro delle attività finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e dello sfruttamento della manodopera irregolare.

Una recente indagine ha scoperto che 60 dipendenti di un ristorante venivano pagati in contanti e chiamati solo quando serviva forza lavoro extra.

A Pomezia, un ristorante ha impiegato 60 lavoratori in nero, causando un serio problema di evasione fiscale.

