Autonomia differenziata | Governo e Regioni del Nord siglano accordi preliminari su competenze e LEP
Il Governo ha firmato accordi preliminari con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, spinto dalla volontà di accelerare il processo di autonomia differenziata. Questa decisione nasce dalla necessità di definire in modo più chiaro le competenze e le norme di livello essenziale delle prestazioni (LEP) per le regioni del Nord. Nelle trattative, le regioni hanno chiesto di gestire in modo più autonomo settori come sanità, istruzione e trasporti.
Autonomia, il Governo Accelera: Accordi Preliminari con Quattro Regioni del Nord. Il governo italiano ha dato il via libera a quattro intese per l’autonomia differenziata con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. La decisione, fortemente voluta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, sarà formalizzata domani in Consiglio dei Ministri e apre una nuova fase nel lungo dibattito sul rapporto tra Stato e Regioni, con l’obiettivo di ridisegnare le competenze e migliorare l’efficienza amministrativa. Questa svolta riaccende una questione che affonda le sue radici nella storia costituzionale italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Autonomia: informativa Calderoli in Cdm su intese preliminari con regioni Nord
Il ministro Roberto Calderoli ha spiegato al Consiglio dei ministri le intese che il Governo sta stringendo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
