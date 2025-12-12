Nascondevano droga e una pistola senza tappo rosso | due giovanissimi gemelli ai domiciliari

Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri di Capodimonte hanno scoperto droga, una pistola scenica priva di tappo rosso e un coltello a serramanico, sequestrando il materiale. Due giovanissimi gemelli sono stati posti agli arresti domiciliari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri della stazione di Capodimonte hanno sequestrato droga, una pistola scenica senza tappo rosso e un coltello a serramanico. D. e F. P. D. S., classe 2007, nascondevano alcune stecche di hashish su una scarpiera, e su un tavolo in cucina. Nella poltrona del salone una replica di una Beretta 92FS, senza tappo rosso e un coltellino. Nel corso del blitz i due fratelli hanno minacciato i militari. Uno dei due ha impugnato un martello e per evitare che anche il loro scooter fosse sequestrato, ha iniziato a colpire ripetutamente il veicolo.

