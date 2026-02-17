L' auto come ‘negozio mobile’ della droga a Rimini | sequestrato un chilo di cocaina

Un uomo di Rimini ha trasformato la sua auto in un vero e proprio deposito di droga, e per questo è stato arrestato dalla Polizia. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato un chilo di cocaina nascosto all’interno del veicolo, utilizzato come “negozio mobile” per distribuire lo stupefacente nel quartiere.

Rimini, 17 febbraio 2026 – Usava la macchina come "negozio mobile" per vedere la cocaina un uomo arrestato a Rimini dalla Polizia, che ha anche sequestrato un chilo di stupefacente. Il presunto pusher è stato scoperto grazie al potenziamento dei controlli degli agenti dell'antidroga, che avevano acquisito notizie riguardo a un uomo di origini albanesi che si sospettava facesse numerose cessioni usando la propria auto parcheggiata nei pressi di un condominio nel centro e che detenesse un importante quantitativo di sostanza. Segnalato in più occasioni lo strano viavai vicino al condominio. In più occasioni, infatti, era stato segnalato uno strano andirivieni di persone che si affacciavano allo stabile, rimanendo poco tempo, per poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

