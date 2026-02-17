Salvatore Rusotto ha causato la decisione di cambiare ruolo dopo aver lasciato a piedi un bambino di 11 anni in provincia di Belluno, facendolo camminare per sei chilometri sotto la neve. La società di trasporti La Linea spa ha scelto di assegnargli un nuovo compito, diverso dalla guida degli autobus.

Salvatore Rusotto, l’autista che lasciò a terra un bambino di 11 anni in provincia di Belluno, non guiderà più gli autobus: l’azienda La Linea spa ha deciso di affidare all’uomo un nuovo incarico. I fatti risalgono allo scorso 27 gennaio, quando Rusotto fece scendere dall’autobus un bambino 11enne di Vodo di Cadore alla fermata di San Vito: il bambino aveva poi dovuto percorrere sei chilometri nella neve per tornare a casa. Il motivo era legato alla tariffa del biglietto, che il bambino aveva mostrato all’autista: serviva il ticket da 10 euro, a causa del nuovo prezzo stabilito per le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’autista che lasciò a terra un 11enne avrà un nuovo incarico. Il bambino camminò per 6 chilometri nella neve

La nonna dell’11enne cacciato dal bus e lasciato a camminare nella neve si rivolge alla procura di Belluno.

Un autista è stato sospeso e denunciato dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi nella neve, in Cadore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.