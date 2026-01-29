Parla la nonna avvocata dell’11enne cacciato dal bus che ha fatto chilometri nella neve C’è un reato e potrebbero essercene altri

La nonna dell’11enne cacciato dal bus e lasciato a camminare nella neve si rivolge alla procura di Belluno. “C’è un reato e potrebbero essercene altri”, dice, chiedendo che si faccia chiarezza sulla vicenda. Per lei, si tratta di abbandono di minore, ma aspetta che siano gli inquirenti a decidere.

«Ora tocca alla procura di Belluno indagare. Dal mio punto di vista è ravvisabile il reato di abbandono di minore, anche se di ipotesi magari ce ne sarebbero altre, ma sarà la Procura poi a considerarle. Sicuramente esisteva un obbligo di custodia». Queste le parole di Chiara Balbinot, avvocata e nonna del bambino di 11 anni che è stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi nella neve, con temperature di meno tre gradi e il sole al tramonto. L’undicenne sarebbe stato fatto scendere dall’autista della linea 30 Calalzo-Cortina, martedì 27 gennaio, in provincia di Belluno, perché non aveva il biglietto giusto.🔗 Leggi su Open.online

