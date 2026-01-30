Un autista è stato sospeso e denunciato dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi nella neve, in Cadore. Il ragazzino aveva il biglietto sbagliato e l’autista, invece di farlo salire di nuovo sull’autobus, ha deciso di farlo scendere. Il bambino ha dovuto camminare 6 chilometri sotto la neve per tornare a casa. La vicenda ha suscitato molte polemiche e ora si aspetta una spiegazione ufficiale.

AGI – È stato sospeso e denunciato l’autista che ha fatto scendere un bimbo di 11 anni dall’autobus perché aveva il biglietto sbagliato, costringendolo a percorrere 6 km fino a casa nella neve in Cadore. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la famiglia ha sporto querela per abbandono di minore contro Dolomiti Bus e contro l’autista del mezzo dove è avvenuta la vicenda. L’uomo, in servizio sulla linea 30 tra Calalzo e Cortina, è dipendente della società veneziana La Linea che esegue il servizio in subaffidamento. Martedì scorso a Vodo di Cadore il bambino è stato fatto scendere dall’autobus perché sprovvisto di biglietto olimpico da 10 euro (aveva un carnet di titoli di viaggio da 2,5 euro) e, per tornare a casa a San Vito, ha camminato sei chilometri al freddo e sotto la neve. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sospeso l'autista che ha lasciato un bambino a piedi nella neve in Cadore

Un ragazzino di 11 anni è stato costretto a tornare a casa a piedi sotto la neve a Vodo di Cadore.

Questa mattina un bambino di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dal bus.

