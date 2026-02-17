Lautaro Martínez a Kalulu | le parole che infiammano il dibattito dopo Inter-Juve

Nel derby d’Italia la scena che resta impressa è un breve scambio tra due protagonisti chiave: Lautaro Martínez, leader dell’Inter, e Pierre Kalulu, difensore arrivato in casa Juventus. Un frammento video diffuso dalle telecamere di DAZN mostra un momento significativo tra linea difensiva e reparto offensivo, in una fase di gara particolarmente tesa. L’episodio ha alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, offrendo uno spunto di riflessione sull’atteggiamento dei giocatori e sull’interpretazione delle decisioni arbitrali durante una partita dall’impatto emotivo elevato. Il confronto tra l’argentino e il francese, registrato in un frangente di gara, ha messo in luce un linguaggio diretto tra due figure al centro della contesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lautaro Martínez ha detto a Kalulu qualcosa che ha acceso le discussioni dopo il Derby d’Italia.

Lautaro Martinez e Kalulu si sono parlati subito dopo l’espulsione di Lautaro, causata da un’interpretazione discutibile dell’arbitro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter-Juve, Lautaro a Kalulu: Non è giallo ma ormai ha fischiato!; L’Inter batte 3-2 la Juventus in un derby d’Italia rovinato dal rosso a Kalulu; Inter-Juventus 3-2: l’espulsione di Kalulu condiziona la sfida; Kalulu espulso al 42' di Inter-Juventus: perché il VAR non può intervenire e cosa dice il regolamento.

Inter Juve, il dialogo nascosto tra Lautaro e Kalulu diventa un caso: il retroscena che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavoriInter Juve, il dialogo nascosto tra Lautaro e Kalulu diventa un caso: il retroscena che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori Il Derby d’Italia continua a regalare scintille anche dopo il t ... calcionews24.com

Inter-Juve, Bastoni poteva scagionare Kalulu. Lautaro: Non è giallo, ma ormai ha fischiatoFaranno discutere ulteriormente le immagini che DAZN ha diffuso sui propri canali social poco fa e che riguardano ancora una volta Inter-Juventus. Il. tuttomercatoweb.com

"Dimarco è assolutamente uno dei migliori terzini del mondo. Sta influenzando da solo il gioco. È sicuramente un vantaggio e stiamo cercando di sfruttarlo al meglio! Speriamo che possa mantenere questa forma fino alla fine della stagione". - Lautaro Martinez - facebook.com facebook