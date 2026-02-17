Inter Juve retroscena sorprendente | le parole di Lautaro Martínez a Kalulu che stanno accendendo il dibattito post Derby

Lautaro Martínez ha detto a Kalulu qualcosa che ha acceso le discussioni dopo il Derby d’Italia. La frase, pronunciata nel caos del campo, ha fatto scattare reazioni tra tifosi e analisti. Secondo alcune fonti, il dialogo si è verificato subito dopo il fischio finale e riguarda un episodio controverso durante la partita. Questa conversazione rimane sotto gli occhi di tutti e alimenta le interpretazioni sulle tensioni tra le due squadre.

Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Pagelle Cagliari Lecce, Gandelman e Ramadani decidono la sfida! Serata no per Caprile! I VOTI Diretta gol Serie A: che vittoria del Lecce contro il Cagliari! Decidono Gandelman e Ramadani Fonseca, che rinascita a Lione! I tifosi lo acclamano e lui si commuove. E ora l’OL può credere al titolo – VIDEO Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid: «Non serve un miracolo per eliminarli! Sul mio ritorno sulla panchina dei blancos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Juve, retroscena sorprendente: le parole di Lautaro Martínez a Kalulu che stanno accendendo il dibattito post Derby Inter Juve, il retroscena di Lautaro Martinez: ecco cosa ha detto in campo a Kalulu Durante la partita tra Inter e Juventus, Lautaro Martinez ha rivolto parole dure a Kalulu, dopo uno scontro in campo. Inter Juve, spunta il colloquio tra Lautaro Martinez e Kalulu dopo l’espulsione: «Non è giallo ma ormai ha fischiato». Ecco cosa si sono detti Lautaro Martinez e Kalulu si sono parlati subito dopo l’espulsione di Lautaro, causata da un’interpretazione discutibile dell’arbitro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juventus, chi arbitra? Rocchi verso una scelta a sorpresa; Juventus, Kelly svela un retroscena di spogliatoio: si scatena il derby di Milano per McKennie, lo United piomba su Kalulu; Inter vs Juventus, le formazioni ufficiali: Chivu rimescola le carte a sorpresa a centrocampo; Sabatini: Inter, lista di 4 allenatori per post Inzaghi. Il retroscena su come arriva Chivu. Inter Juve, il dialogo nascosto tra Lautaro e Kalulu diventa un caso: il retroscena che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavoriInter Juve, il dialogo nascosto tra Lautaro e Kalulu diventa un caso: il retroscena che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori Il Derby d’Italia continua a regalare scintille anche dopo il t ... calcionews24.com Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraioINTER, SI LAVORA AL RINNOVO DI DIMARCO: L'ESTERNO VUOLE RESTARE, PRESTO LA TRATTATIVA. INTER, C'È L'ACCORDO PER IL RINNOVO DI CHIVU:. tuttomercatoweb.com Brignone, Bastoni e Inter-Juve: "Lo sci è sano, certe cose non esistono qui. Ora torno al J-Medical" - facebook.com facebook L’arbitro La Penna minacciato di morte dopo Inter-Juve. Ora indaga la Procura di Roma x.com