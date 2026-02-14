Agrigento coste a rischio | tra erosione mareggiate e ricerca di soluzioni sostenibili per la difesa del litorale

A Agrigento, le onde alte e le mareggiate continuano a erodere le spiagge, spingendo le autorità a cercare soluzioni più efficaci. Le coste della città si sono indebolite negli ultimi mesi, con alcune zone che hanno perso diversi metri di sabbia. In risposta, si stanno valutando interventi che rispettino l’ambiente, ma ancora non si trovano proposte definitive.

Agrigento sotto assedio: tra mareggiate e la ricerca di una difesa costiera sostenibile. Il litorale agrigentino è duramente provato dalle recenti mareggiate, che hanno riacceso il dibattito sulla fragilità delle coste siciliane e sulla necessità di una strategia di difesa integrata e sostenibile. Fabio Galluzzo, presidente di Marevivo Sicilia, chiede una visione a lungo termine che abbandoni interventi drastici a favore di soluzioni meno impattanti e una revisione del sistema delle concessioni demaniali. L'assessore regionale Giusi Savarino ha accelerato le autorizzazioni per interventi urgenti, ma la sfida resta complessa e richiede un approccio coordinato.