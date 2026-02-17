L' assurda strage dei tre cacciatori sui Nebrodi | il primo colpo partito per errore nella nebbia poi la reazione a catena

Un incidente grave sui Nebrodi ha causato la morte di tre cacciatori, provocato da un colpo partito accidentalmente nella nebbia. L’uomo coinvolto ha confessato di aver sparato, mentre le forze dell'ordine controllano ora le registrazioni di una webcam installata su uno dei fucili. I dettagli emergono mentre si cerca di capire come si sia scatenata questa tragedia.

C’era nebbia la mattina dello scorso 28 gennaio, nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi messinesi. La visibilità non era buona, pioveva. Antonio Gatani, 82 anni, da poco arrivato allo stretto e fangoso sentiero che portava alla radura scelta per la caccia al cinghiale, sente un rumore e coglie un movimento rapido: certo che si tratti della preda, spara, ma colpisce, non avendolo visto, un altro cacciatore, Giuseppe Pino, che cade a terra morto, raggiunto da cinque pallettoni della rosata esplosa dal fucile dell’anziano. Gli altri proiettili raggiungono il fratello di Pino, Devis, 26 anni che viene ferito a un fianco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'assurda strage dei tre cacciatori sui Nebrodi: il primo colpo partito per errore nella nebbia, poi la reazione a catena I tre cacciatori uccisi sui Nebrodi, l’ipotesi del quarto uomo: «L’ultimo colpo non sarebbe partito dai fucili delle vittime» La notte tra mercoledì e giovedì si fa sempre più complicata intorno al triplice omicidio sui Nebrodi. Tre cacciatori uccisi sui Nebrodi, la doppia pista: un errore durante la battuta o una lite. C’è un indagato Si allarga l’indagine sulla strage di tre cacciatori trovati morti nei boschi dei Nebrodi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'assurda strage dei cacciatori sui Nebrodi ora ha una spiegazione: l'uomo scambiato per un cinghiale e la reazione a catena; Save the date : 11 febbraio 2026, in Cassazione verrà discussa la sentenza Eternit bis; Morti sul lavoro, Bologna in testa: una manifestazione in ricordo di Andrea Bole; Sono passati 21 anni da questa assurda apocalisse di rospi esplosivi. L'assurda strage dei cacciatori sui Nebrodi ora ha una spiegazione: l'uomo scambiato per un cinghiale e la reazione a catenaTre morti, adesso l'indagato ammette: «Ho partecipato alla sparatoria». Gli investigatori esaminano la webcam montata su uno dei fucili ... corriere.it Il giallo dei tre cacciatori uccisi uno dopo l’altro sui Nebrodi sembra uscito dalle pagine di Sciascia - facebook.com facebook