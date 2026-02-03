I tre cacciatori uccisi sui Nebrodi l’ipotesi del quarto uomo | L’ultimo colpo non sarebbe partito dai fucili delle vittime

La notte tra mercoledì e giovedì si fa sempre più complicata intorno al triplice omicidio sui Nebrodi. I tre cacciatori sono stati trovati morti, ma ora si ipotizza che l’ultimo colpo non sia partito dai loro fucili. La polizia sta cercando di capire se qualcuno abbia sparato dall’esterno, rendendo la scena ancora più misteriosa. Gli inquirenti lavorano senza sosta, cercando di trovare una pista chiara in un caso che continua a sorprendere.

Si infittisce il giallo del triplice omicidio avvenuto mercoledì 28 gennaio a Montagnareale, sui Nebrodi, in provincia di Messina. Secondo le prime ricostruzioni investigative, infatti, l’ultima fucilata che ha ucciso uno dei tre cacciatori potrebbe non essere stata esplosa da nessuna delle armi trovate accanto alle vittime, bensì da quella di una quarta persona sul posto. L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è quindi quella che vede la presenza di un’altra persona: questa sarebbe rimasta coinvolta nella sparatoria prima di dileguarsi. Davis Pino sarebbe stato l’ultimo a morire. Tra i tre uomini uccisi, l’ultimo a perdere la vita sarebbe stato Davis Pino, il più giovane dei fratelli Pino.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Montagnareale Ultimo Colpo

Le forze dell’ordine continuano a indagare sui tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi.

Nuovi dettagli emergono sul triplice omicidio avvenuto sui Nebrodi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Montagnareale Ultimo Colpo

Argomenti discussi: Il giallo dei cacciatori uccisi a fucilate: autopsia e rilievi balistici per capire cos'è successo; I tre cacciatori trovati morti nel bosco, interrogate nella notte decine di persone; Tre cacciatori sono stati trovati morti in provincia di Messina; I tre cacciatori morti sui Nebrodi: le due ipotesi della Procura e il ruolo del quarto uomo.

I tre cacciatori uccisi sui Nebrodi, l’ipotesi del quarto uomo: «L’ultimo colpo non sarebbe partito dai fucili delle vittime»Secondo gli inquirenti, si fa largo l'ipotesi di una quarta persona sul posto. Decisivi saranno gli accertamenti sui tabulati telefonici e sulle celle agganciate nella zona quella mattina ... open.online

Messina, trovati morti tre cacciatori nel bosco: chi sono e cosa emerge dalle prime indaginiTre morti nei boschi dei Nebrodi: tre cacciatori trovati crivellati di colpi in contrada Caristia, indagini serrate della Procura di Patti per ricostruire movimenti, cause e possibili coinvolti. notizie.it

Cacciatori uccisi sui Nebrodi, l’ultimo colpo potrebbe essere stato sparato da un quart... #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Cacciatori morti sui Nebrodi, il mistero del “quarto uomo”: autopsia e rilievi balistici per risolvere il giallo x.com