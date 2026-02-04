Si allarga l’indagine sulla strage di tre cacciatori trovati morti nei boschi dei Nebrodi. La polizia ha un sospettato e sta cercando di chiarire se si sia trattato di un incidente durante una battuta o di una lite tra cacciatori. La scena del delitto resta avvolta nel mistero e gli investigatori lavorano per capire cosa sia successo davvero quella mattina.

È vicina a una svolta l’ inchiesta sulla morte dei tre cacciatori trovati senza vita in un bosco dei Nebrodi messinesi il 28 gennaio scorso. C’è almeno una persona indagata per il triplice omicidio: si tratta dell’amico di Antonio Gatani, 82 anni, il più anziano tra le vittime. L’uomo finito nel mirino degli investigatori, come anticipato martedì da Ilfattoquotidiano.it, era in compagnia di quest’ultimo la mattina nella quale i tre sono rimasti coinvolti nella sparatoria a Montagnareale, paesino in provincia di Messina. Gli sono state sequestrate tutte le armi in suo possesso per effettuare le perizie balistiche in grado di chiarire se qualcuno di quei fucili è tra quelli dai quali è stato fatto fuoco contro Gatani o i fratelli Devis e Giuseppe Pino, rispettivamente 26 e 44 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre cacciatori uccisi sui Nebrodi, la doppia pista: un errore durante la battuta o una lite. C’è un indagato

Mercoledì mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti sui Nebrodi, nella zona di Montagnareale.

La notte tra mercoledì e giovedì si fa sempre più complicata intorno al triplice omicidio sui Nebrodi.

