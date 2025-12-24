Inaugurata nuova Risonanza magnetica 3 tesla al Poliambulatorio Montezemolo in Corte dei Conti

(Adnkronos) – Una nuova Risonanza magnetica 3 Tesla è stata inaugurata al Poliambulatorio Montezemolo che opera presso la Corte dei Conti. La nuova strumentazione permette di ottenere immagini con una migliore risoluzione spaziale e di contrasto, e una maggiore sensibilità, garantendo immagini più nitide e precise, con tempi di esecuzione degli esami ridotti.

