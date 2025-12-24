(Adnkronos) – Una nuova Risonanza magnetica 3 Tesla è stata inaugurata al Poliambulatorio Montezemolo che opera presso la Corte dei Conti. La nuova strumentazione permette di ottenere immagini con una migliore risoluzione spaziale e di contrasto, e una maggiore sensibilità, garantendo immagini più nitide e precise, con tempi di esecuzione degli esami ridotti. L'iniziativa è . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Policlinico, inaugurata la nuova risonanza magnetica al padiglione F

Leggi anche: Inaugurata in ospedale la nuova risonanza magnetica: "Diagnosi migliori e più comfort per i pazienti" [VIDEO]

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Al Sant’Orsola inaugurata la prima risonanza magnetica pediatrica di Bologna; Un esame che non fa paura: al Sant’Orsola la prima risonanza pediatrica di Bologna | FOTO; Più qualità, comfort e sicurezza: una nuova risonanza magnetica all’Ospedale di Carpi; Cartoni animati, Youtube o musica rilassante.

Inaugurata nuova Risonanza magnetica 3 tesla al Poliambulatorio Montezemolo in Corte dei Conti - Iniziativa promossa dall'associazione Remind e realizzata con il contributo di Fondazione Roma. adnkronos.com