La Roma vince di misura sul Como e manda in frantumi il sogno della zona Europa
La Roma conquista una vittoria fondamentale contro il Como, spegnendo le speranze dei lombardi di avanzare in zona europea. La sfida, ricca di tensione e emozioni, ha visto i giallorossi prevalere di misura, consolidando la propria posizione in classifica e complicando il cammino degli avversari verso obiettivi prestigiosi.
Roma, 15 dicembre 2025 – Il Como perde la seconda partita consecutiva, dopo quella con l'Inter e vede ridimensionate le sue aspirazioni europee. Il gol decisivo per la vittoria per uno a zero, della Roma è stato segnato da Wesley, su un diagonale dove Butez non è riuscito ad arrivare. I giallorossi hanno meritato la vittoria, soprattutto per il grande agonismo mostrato nel primo tempo, che ha bloccato ogni azione dei lariani. In attacco, durante la partita s'infortunano prima Diao, poi Addai. Il Como per la prossima trasferta di Lecce avrà pochissimi attaccanti a disposizione. Fabregas con Morata infortunato, decide di lasciare Douvikas in panchina e giocare con il finto nove, schierando una linea di attacco, con Addai, Paz, Baturina e Diao che agisce prevalentemente di punta. Ilgiorno.it
SAELEMAEKERS e DOVBYK la ribaltano nella ripresa: Roma-Como 2-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
La Roma supera di misura il Como all'Olimpico: basta un lampo di Wesley - Bella reazione della squadra di Gasperini, che si riscatta dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e ... msn.com
La Roma torna nel trenino di testa, Como sconfitto di misura: Diao ko - La Roma domina a lungo all’Olimpico e supera di misura il Como grazie a un gol decisivo di Wesley al 60’. tuttonapoli.net
RIEPILOGO 14 DICEMBRE 2025 SERIE A La Roma vince anche a Terni e conclude il suo 2025 a +5 sulle inseguitrici: alle spalle della capolista i risultati sono sempre altalenanti, questa volta perdono terreno Como, Milan e Napoli, a vantaggio di Juventus e - facebook.com facebook
Celtic-Roma 0-3 - La Roma vince 0-3 e si porta a 12 punti in classifica. Succede tutto nel primo tempo: la partita viene sbloccata dall'autogol di Scales e poi la doppietta di Ferguson chiude i giochi. Il Celtic rischia di tornare in partita su calcio di rigore, molto x.com