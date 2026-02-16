A Quarto il 20 febbraio convegno sul fotovoltaico | Consalt Energy – Nuove Opportunità per il Fotovoltaico
Il 20 febbraio a Quarto si tiene un convegno sul fotovoltaico organizzato da Consalt Energy, causato dall’aumento dell’interesse per le energie rinnovabili. La Dott.ssa Maria Carmina Biglietto, responsabile dello sviluppo commerciale di Consalt Network, spiega che l’innovazione tecnologica e la tutela dell’ambiente nascono direttamente dalle iniziative locali. Durante l’evento, si discuteranno nuove opportunità di investimento e applicazione nel settore solare, con un focus particolare sulle realtà territoriali.
La Dott.ssa Maria Carmina Biglietto, Business Development Manager di Consalt Network: “Innovazione, sostenibilità e sviluppo partono dal territorio”. Si terrà giovedì 20 febbraio 2026 alle ore 17:30, presso la sede di APS De Amicitia in via Santa Maria n. 80, il convegno “Consalt Energy – Nuove Opportunità per il Fotovoltaico”, promosso da Consalt Network – Energie Rinnovabili, con il coinvolgimento di realtà imprenditoriali, professionali e istituzionali attive nel settore dell’energia. “Il fotovoltaico oggi rappresenta una delle più importanti leve strategiche per la crescita economica e per la tutela ambientale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Fs Energy, Arezzo: attivo il terzo impianto fotovoltaico a servizio della Rete ferroviaria
Fs Energy, società del Gruppo FS, ha attivato il suo terzo impianto fotovoltaico ad Arezzo, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità della rete ferroviaria.
Al via la misura Fotovoltaico e Termo-fotovoltaico per le imprese del SudLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il terzo quarto condanna l’Olimpia: 78-96; Chiello prima debutta a Sanremo e, dal 20 marzo, pubblica Agonia il quarto album; Dopo Nils, nel reggino la nuova conta dei danni mostra un dissesto che non è più straordinario, mentre si attende l'arrivo di Oriana: il quarto ciclone in 20 giorni · ilreggino.it; SCI DI FONDO – FESA CUP: BEATRICE LAURENT E’ 7ª NELLA MASS START IN TECNICA LIBERA DI NOVE MESTO; LORENZO ROMANO E’ 15°.
Quarto, il 20 febbraio convegno sul fotovoltaico: “Consalt Energy – Nuove Opportunità per il Fotovoltaico” La Dott.ssa Maria Carmina Biglietto, Business Development Manager di Consalt Network: “Innovazione, sostenibilità e sviluppo partono dal territorio” Si t - facebook.com facebook