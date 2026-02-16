A Quarto il 20 febbraio convegno sul fotovoltaico | Consalt Energy – Nuove Opportunità per il Fotovoltaico

Il 20 febbraio a Quarto si tiene un convegno sul fotovoltaico organizzato da Consalt Energy, causato dall’aumento dell’interesse per le energie rinnovabili. La Dott.ssa Maria Carmina Biglietto, responsabile dello sviluppo commerciale di Consalt Network, spiega che l’innovazione tecnologica e la tutela dell’ambiente nascono direttamente dalle iniziative locali. Durante l’evento, si discuteranno nuove opportunità di investimento e applicazione nel settore solare, con un focus particolare sulle realtà territoriali.

La Dott.ssa Maria Carmina Biglietto, Business Development Manager di Consalt Network: “Innovazione, sostenibilità e sviluppo partono dal territorio”. Si terrà giovedì 20 febbraio 2026 alle ore 17:30, presso la sede di APS De Amicitia in via Santa Maria n. 80, il convegno “Consalt Energy – Nuove Opportunità per il Fotovoltaico”, promosso da Consalt Network – Energie Rinnovabili, con il coinvolgimento di realtà imprenditoriali, professionali e istituzionali attive nel settore dell’energia. “Il fotovoltaico oggi rappresenta una delle più importanti leve strategiche per la crescita economica e per la tutela ambientale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

