Il principe al-Walid bin Talal al-Saud è stato arrestato a Riyad, probabilmente a causa di una faida interna alla famiglia reale saudita. Fonti vicine alla vicenda suggeriscono che il suo arresto sia legato a tensioni tra i membri della dinastia, con il governo che ha deciso di agire contro alcuni esponenti ritenuti troppo indipendenti. Nei giorni scorsi, il principe, noto per i suoi investimenti internazionali, si trovava in una delle sue ville quando è stato portato via dalla polizia.

Il principe al-Walid bin Talal al-Saud è tra i personaggi più in vista, ammirati e invidiati della famiglia reale al-Saud. Uomo d’affari, filantropo, dirigente sportivo, al-Walid è uno degli uomini più ricchi del mondo e vanta un eccellente acume negli affari, che lo ha portato a costruire un vero e proprio impero finanziario. Nel 2017 la sua stella in costante ascesa iniziò ad appannarsi a causa di gravi accuse che, secondo le indiscrezioni, sarebbero il risultato di un complotto orchestrato dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Affari e diritti delle donne. Il 70enne al-Walid bin Talal al-Saud è il nipote diretto di Re Abd al-Aziz, il fondatore e primo Re d’Arabia Saudita (1876-1953). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’arresto del principe al-Walid bin Talal fu un complotto interno alla famiglia reale saudita?

Alessandra Moretti denuncia la revoca della sua immunità come un attacco alla democrazia, definendola uno “schiaffo” alle istituzioni parlamentari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.