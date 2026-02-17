L’arresto del principe al-Walid bin Talal fu un complotto interno alla famiglia reale saudita?
Il principe al-Walid bin Talal al-Saud è stato arrestato a Riyad, probabilmente a causa di una faida interna alla famiglia reale saudita. Fonti vicine alla vicenda suggeriscono che il suo arresto sia legato a tensioni tra i membri della dinastia, con il governo che ha deciso di agire contro alcuni esponenti ritenuti troppo indipendenti. Nei giorni scorsi, il principe, noto per i suoi investimenti internazionali, si trovava in una delle sue ville quando è stato portato via dalla polizia.
Il principe al-Walid bin Talal al-Saud è tra i personaggi più in vista, ammirati e invidiati della famiglia reale al-Saud. Uomo d’affari, filantropo, dirigente sportivo, al-Walid è uno degli uomini più ricchi del mondo e vanta un eccellente acume negli affari, che lo ha portato a costruire un vero e proprio impero finanziario. Nel 2017 la sua stella in costante ascesa iniziò ad appannarsi a causa di gravi accuse che, secondo le indiscrezioni, sarebbero il risultato di un complotto orchestrato dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Affari e diritti delle donne. Il 70enne al-Walid bin Talal al-Saud è il nipote diretto di Re Abd al-Aziz, il fondatore e primo Re d’Arabia Saudita (1876-1953). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
