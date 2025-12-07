Principe Harry l' attacco alla famiglia reale | Come Downton Abbey? Peggio vi spiego perché
Il principe Harry ha utilizzato l'arma dell'ironia per commentare le vicende che contraddistinguono la quotidianità della Royal Family, facendo storcere più di qualche naso tra i sudditi di sua maestà. Ospite d'onore nonché relatore in occasione del 65° pranzo di Natale annuale del British-American Business Council, che ha avuto luogo a Santa Monica, in California, lo scorso venerdì 5 dicembre, il duca di Sussex si è evidentemente tolto un sassolino dalla scarpa. Durante il suo intervento, Harry non ha usato troppi giri di parole per creare un parallelo tra ciò che accade tra le mura domestiche nella Famiglia Reale e i fatti che vengono narrati in una delle più celebri e amate serie televisive britanniche degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
