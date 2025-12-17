Alessandra Moretti denuncia la revoca della sua immunità come un attacco alla democrazia, definendola uno “schiaffo” alle istituzioni parlamentari. La vicenda riguarda il rischio di arresto per la deputata, che si è espressa accusando le autorità di complotto e di mettere in discussione il ruolo di tutela dei diritti dei parlamentari.

© Secoloditalia.it - Alessandra Moretti, che ora rischia l’arresto, urla al complotto: “La revoca alla mia immunità è uno schiaffo alla democrazia”

La revoca della mia immunità? È «uno schiaffo alla democrazia e a un istituto che nasce per difendere la libertà del Parlamento e dei parlamentari». Alessandra Moretti sfoga la sua rabbia a Otto e Mezzo. Lo fa dalla sua ex collega di scranno e di partito Lilli Gruber, che a cavallo delle sue esperienze televisive è stata anche europarlamentare del Partito democratico. L’europarlamentare dem strilla al complotto politico. Il voto di Strasburgo, sostiene Alessandra Moretti, è stato «un voto politico». E per dimostrarlo, l’eurodeputata dem fa un esempio ben preciso: «Lo ha dichiarato dopo il voto un rappresentante di FdI qui all’Europarlamento quando ha detto che non si è entrati nel merito ma si è fatta una scelta politica». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Inchiesta Qatargate, sì alla revoca dell'immunità per la dem Alessandra Moretti. Salvata Gualmini

Leggi anche: Qatargate, primo sì al Parlamento Ue alla revoca dell’immunità ad Alessandra Moretti: cosa succede ora

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alessandra Moretti coinvolta nel Qatargate, immunità revocata ma l'europarlamentare Pd sbotta: "Voto politico" - L’Europarlamento ha votato a larga maggioranza per revocare l’immunità a Alessandra Moretti. virgilio.it