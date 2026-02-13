Lotito | Il dissenso è passione va rispettato Sul Flaminio e Lazio 2032 ecco le mie parole

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato oggi il clima di tensione che ancora circonda il club, sottolineando che «il dissenso è passione, va rispettato», e aggiungendo che sulla questione dello stadio Flaminio e del progetto Lazio 2032 ha espresso le sue parole senza nascondere le proprie convinzioni.

Il clima intorno alla lazio resta segnato da dissenso e tensioni interne, ma la dirigenza lavora per ricomporre l’unità dello spogliatoio e garantire la massima concentrazione in vista delle prossime sfide. In questa cornice, la gestione tenta di trasformare le critiche in strumenti utili al percorso sportivo, puntando a una stabilità che sostenga il gruppo guidato da Maurizio Sarri. In un intervento pubblico, il presidente ha riconosciuto il valore del tifo e la legittimità della critica, sottolineando che il dissenso fa parte della passione e che la passione è l’anima della lazio. È stata evidenziata la necessità di mantenere un clima di stabilità che favorisca la serenità dello spogliatoio e la concentrazione sugli obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito le sue dichiarazioni, precisando che le sue parole sono state distorte e che non ci sono giocatori contro Sarri.

Lazio, Lotito annuncia i progressi sul progetto dello stadio Flaminio.

Lotito: Stadio della Lazio al Flaminio Tutto dipende dal diritto di superficie

