L’Arabia Saudita blocca il Mukaab | cosa succede al maxi cubo da 400 metri

L’Arabia Saudita ha deciso di fermare i lavori sul Mukaab, il gigantesco edificio a forma di cubo di 400 metri di altezza, a causa di incertezze sui finanziamenti. Il fondo sovrano del paese ha messo in stand-by i piani per il progetto, mentre valuta se proseguire con gli investimenti previsti nel quadro della strategia Vision 2030. Questa decisione ha creato scompiglio tra le imprese coinvolte e ha sollevato dubbi sul futuro della grande costruzione a Riyadh.

