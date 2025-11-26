Tajani a Riad cosa c’è in gioco nel nuovo asse economico tra Italia e Arabia Saudita

In questi giorni Antonio Tajani è stato in visita in Arabia Saudita, dove ha guidato il Forum Imprenditoriale Italia–Arabia Saudita a Riad. Nel suo intervento ha sottolineato la centralità del partenariato strategico tra i due Paesi, ricordando l’obiettivo – molto ambizioso – di portare l’export italiano a 700 miliardi entro il 2027. Da parte saudita, il ministro degli Investimenti Khalid al-Falih ha parlato di un forum “che può segnare una svolta”, mettendo in evidenza l’interesse reciproco su made in Italy, energia, tecnologia e servizi avanzati. Dentro questo quadro politico ed economico, le testimonianze raccolte al forum mostrano come si muova effettivamente un interesse crescente per partnership industriali concrete, spesso modellate come joint venture locali. 🔗 Leggi su Formiche.net

Altri contenuti sullo stesso argomento

Riad, 25 novembre 2025: il Ministro Antonio Tajani è alla guida di una grande missione di sistema che, con oltre 500 imprese partecipanti, apre un nuovo capitolo nella collaborazione strategica tra Italia e Arabia Saudita. È iniziato il Forum Imprendit Vai su X

Il Ministro Antonio Tajani è in missione in #ArabiaSaudita. https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/11/il-ministro-tajani-in-missione-a-riad-per-rafforzare-partenariato-italia-arabia-saudita/ ** Minister Antonio Tajani is on a missi - facebook.com Vai su Facebook

Tajani a Riad, cosa c’è in gioco nel nuovo asse economico tra Italia e Arabia Saudita - In questi giorni Antonio Tajani è stato in visita in Arabia Saudita, dove ha guidato il Forum Imprenditoriale Italia–Arabia Saudita a Riad. Lo riporta formiche.net

Tajani, con Riad partenariato strategico concreto e duraturo - Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo il Forum Imprenditoriale Italia- ansa.it scrive

Tajani e la nuova Forza Italia (con aperture su unioni civili e fine vita): «Elettori dem orfani di libertà» - TELESE Prima il Credo religioso, con il cappellano della Farnesina, Don Marco Malizia, che dal palco celebra la messa domenicale. ilmessaggero.it scrive