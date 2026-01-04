Da Trieste all' Arabia Saudita la valvola più grande al mondo è partita

Da Trieste all'Arabia Saudita, una grande sfida tecnologica prende il via. La valvola più grande al mondo, realizzata da Orion Spa, è stata recentemente inserita nel Guinness dei primati. Con un peso di 120 tonnellate, un’altezza di circa 13,95 metri e un diametro di 114 pollici, rappresenta un esempio di eccellenza industriale italiana nel settore.

La valvola più grande del mondo si imbarca verso l'Arabia Saudita. Prodotta dalla triestina Orion Spa, lo scorso mese è entrata nel Guinness dei primati: pesa 120 tonnellate, è alta 13950 millimetri, ma soprattutto ha un diametro di 114 pollici (circa due metri e 90). Dopo una grande festa in. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

