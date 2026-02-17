Lara Naki Gutmann tra tecnica preparazione e arte

Lara Naki Gutmann ha stupito tutti ai campionati nazionali di pattinaggio, dimostrando come tecnica e passione possano portare a risultati sorprendenti. La giovane atleta ha eseguito salti complessi e movimenti precisi, portando a casa il titolo e attirando l’attenzione di allenatori e appassionati. Con un esercizio impeccabile e un atteggiamento deciso, Gutmann ha mostrato di voler puntare in alto, sognando le Olimpiadi.

Classe 2002, nata a Trento, cresciuta tra Italia e mondo, Lara Naki Gutmann non è soltanto una pattinatrice: è un racconto che si muove sul ghiaccio. Dopo l’esperienza olimpica a Pechino 2022, Lara ha costruito un percorso di crescita tecnica e artistica che l’ha portata a Milano Cortina 2026 con una nuova consapevolezza. Nei suoi programmi sceglie storie forti: da Lidia Poët, figura simbolo di emancipazione, a The Shark, un’esplosione di energia e carattere. Non si limita a eseguire elementi: interpreta, costruisce narrazione, dà tridimensionalità al movimento. È una delle azzurre su cui l’Italia punta con convinzione: talento tecnico, identità stilistica e una presenza scenica che cattura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lara Naki Gutmann tra tecnica, preparazione e arte Milano Cortina 2026, Lara Naki Gutmann incanta nel team eventLa pattinatrice trentina Lara Naki Gutmann ha regalato una grande emozione nel team event di Milano Cortina 2026. Lara Naki Gutmann incanta: il nuovo sogno di Milano CortinaLara Naki Gutmann ha sorpreso tutti sulla pista di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal podio degli Europei al bronzo delle Olimpiadi: l’ascesa di Lara Naki Gutmann; Lara Naki Gutmann, il peluche e la dedica a Matilda, morta sulla strada a 15 anni: È qui con me; Pattinaggio di figura oggi 8 febbraio: gara a squadre, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Gutmann è quarta nel libero, l'Italia rimane terza nel Team Event: rivivila. LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina ... oasport.it Bronzo con un cuore d’oro: Lara Naki Gutmann dedica il podio a Matilda Ferrari, la giovane promessa del pattinaggio scomparsa tragicamenteScopri la storia dietro il bronzo di Lara Naki Gutmann nel pattinaggio artistico. Un gesto semplice, un peluche in tasca, e lo sport diventa un simbolo di memoria e comunità. chedonna.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, pattinaggio artistico: a che ora e dove vedere in tv Lara Naki Gutmann facebook È ARRIVATAAAAAAAAAAAAA La prima medaglia olimpica italiana nella gara a squadre di pattinaggio di figuraaaaaa! Sara Conti Niccolò Macii Charlène Guignard Marco Fabbri Lara Naki Gutmann Daniel Grassl Matteo Rizzo TUTTO MERIT x.com