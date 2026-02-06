Milano Cortina 2026 Lara Naki Gutmann incanta nel team event

La pattinatrice trentina Lara Naki Gutmann ha regalato una grande emozione nel team event di Milano Cortina 2026. Con una prestazione forte e sicura, ha conquistato il terzo posto nel programma corto femminile, migliorando il suo record personale. I punti ottenuti sono fondamentali per l’Italia nella corsa alle fasi finali della competizione.

Prestazione maiuscola della pattinatrice trentina nel programma corto femminile della gara a squadre: terzo posto, record personale e punti pesanti per l'Italia nella corsa alle fasi finali. Una gara da protagonista assoluta, nel momento giusto e sul palcoscenico più importante. Lara Naki Gutmann firma una prestazione di altissimo livello nel programma corto femminile del team event di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, trascinando l'Italia e scavando un solco importante nei confronti della Georgia. La 23enne delle Fiamme Oro ha chiuso al terzo posto con 71.52 punti, stabilendo il personal best nel corto e superando per la prima volta in carriera la soglia dei 70 punti.

