Notte di fuoco nel parcheggio di un condominio | cinque veicoli in fiamme un anziano in ospedale
GALATINA - Un violento incendio nella notte della Vigilia di Natale ha devastato il parcheggio coperto del condominio di Arca Sud Salento in via Nuoro. Cinque veicoli sono stati avvolti dalle fiamme e un anziano è finito in ospedale per intossicazione.L’allarme è scattato alle 02:30, quando i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Due veicoli a fuoco in un’ora: in fiamme un furgone a Gpl e un’auto, notte di paura nel Lodigiano
Leggi anche: Notte di fuoco nel Salento: incendi a Lecce e Gallipoli, in fiamme cinque auto
Incendio a Serpentara, bruciate auto private di tre finanzieri; Ladro si intrufola nei garage del condominio nella notte, residente viene svegliato dai rumori e lo sorprende nei box: 36enne arrestato.
Trieste, notte di fuoco a Borgo San Sergio: 11 auto e scooter distrutti dalle fiamme - TRIESTE – Una notte di grande lavoro per i Vigili del Fuoco di Trieste, impegnati all’alba in un violento incendio che ha coinvolto diversi mezzi parcheggiati in un’autorimessa annessa a un condominio ... nordest24.it
Misterioso incendio a Maleo: auto distrutta dalle fiamme nel cortile di un condominio - Nessun ferito, accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. ilgiorno.it
Incendio in un parcheggio condominiale a Terracina, danneggiate due auto - Incendio in un parcheggio condominiale a Terracina: bruciano tre cassonetti, lievi danni a due auto. latinaquotidiano.it
FLASH DAL TERRITORIO Francavilla Fontana, incendio nella notte: due auto in fiamme Intervento dei Vigili del Fuoco poco dopo le 4 di questa mattina in via Pietro Calamandrei 44, dove due autovetture parcheggiate in strada sono state interessate da un inc - facebook.com facebook
Sassari, due auto a fuoco nella notte a Monte Rosello: danneggiata anche una casa x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.