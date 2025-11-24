Champions League prima vittoria per la Juventus di Spalletti

(Adnkronos) – Torna la Champions League e, nella quinta giornata della fase a girone unico, la Juventus vola in Norvegia sul campo dell’esordiente Bodo Glimt. Ad entrambe, ancora a secco di vittorie in questa edizione, servono punti per risalire la classifica e alzare le probabilità di qualificazione. Secondo gli esperti di Sisal, è probabile che in questo match arrivi la prima vittoria di Spalletti in Champions League, i bianconeri sono infatti favoriti, a 2,10, si sale a 3,25 per il primo successo norvegese, il pareggio è a 3,75. Tasto dolente per la Juventus è la difesa, i bianconeri hanno subito gol in ognuna delle ultime 7 partite giocate in Champions, con una media di 2 reti incassate a partita (14 totali). 🔗 Leggi su Seriea24.it