Noa Lang ha segnato contro la Juventus nel match tra Galatasaray e i bianconeri, che attualmente conduce 3-2. La sua rete ricorda il gol che aveva segnato lo scorso anno, quando giocava con il Psv contro la stessa squadra. Questa volta, ha messo a segno un tiro preciso al 70° minuto, portando il Galatasaray in vantaggio momentaneo.

Lang protagonista in Champions: segna alla Juventus col Galatasaray Come quando l’olandese vestiva la maglia del Psv contro la Juventus in Champions (era la scorsa stagione ndr) ecco che anche oggi Noa Lang è andato a segno contro i bianconeri. La situazione è un po’ diversa. Siamo in Turchia, playoff di Champions tra il Galatasaray e la squadra di Spalletti. Lang è in prestito e già in SuperLig turca sta diventando popolare con i suoi dribbling e le sue giocate. Quelle che Conte sopportava poco. Evidentemente dove si trova ora, rappresenta di più la sua dimensione. È arrivato al gol dopo un’azione corale, un tap-in semplicissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang protagonista in Champions: segna alla Juventus col Galatasaray (che sta vincendo 3-2)

Caputi: «Il doppio preliminare col Galatasaray peserà sulla rincorsa alla Champions della Juventus»La Juventus si prepara ad affrontare un doppio preliminare contro il Galatasaray, che potrebbe pesare molto sulla sua corsa alla fase a gironi della Champions League.

Sta finendo il tempo di Lang al Napoli: può andare al Galatasaray dopo la Champions di martedìNoa Lang, arrivato al Napoli da pochi mesi, potrebbe lasciare il club dopo la Champions League di martedì.

IL SORTEGGIO DICE sarà Juventus Galatasaray

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.