Caputi | Il doppio preliminare col Galatasaray peserà sulla rincorsa alla Champions della Juventus

La Juventus si prepara ad affrontare un doppio preliminare contro il Galatasaray, che potrebbe pesare molto sulla sua corsa alla fase a gironi della Champions League. Caputi avverte che questa sfida rappresenta un ostacolo importante e potrebbe influenzare il cammino della squadra in Europa. I bianconeri sono consapevoli della difficoltà e si stanno allenando con attenzione, ma il rischio di un passo falso è alto. La partita si avvicina e il club spera di superare l’ostacolo per non compromettere tutto il lavoro fatto finora.

Massimo Caputi, giornalista, ha commentato così il sorteggio Champions della Juventus a calcionews24.com Veniamo da una settimana europea agrodolce per le italiane. Quali prospettive credi abbiano Inter e Juve tra Europa e Serie A? « Come ho detto prima, non giocare le coppe, per chi come il Milan vuole puntare alla Champions League se non addirittura allo scudetto, diventa un vantaggio. Diventa più problematico per chi gioca sui due fronti mantenere lo stesso standard e la stessa condizione.

