Caputi | Il doppio preliminare col Galatasaray peserà sulla rincorsa alla Champions della Juventus

Da juventusnews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara ad affrontare un doppio preliminare contro il Galatasaray, che potrebbe pesare molto sulla sua corsa alla fase a gironi della Champions League. Caputi avverte che questa sfida rappresenta un ostacolo importante e potrebbe influenzare il cammino della squadra in Europa. I bianconeri sono consapevoli della difficoltà e si stanno allenando con attenzione, ma il rischio di un passo falso è alto. La partita si avvicina e il club spera di superare l’ostacolo per non compromettere tutto il lavoro fatto finora.

. Le dichiarazioni del noto giornalista. Massimo Caputi, giornalista, ha commentato così il sorteggio Champions della Juventus a calcionews24.com Veniamo da una settimana europea agrodolce per le italiane. Quali prospettive credi abbiano Inter e Juve tra Europa e Serie A? « Come ho detto prima, non giocare le coppe, per chi come il Milan vuole puntare alla Champions League se non addirittura allo scudetto, diventa un vantaggio. Diventa più problematico per chi gioca sui due fronti mantenere lo stesso standard e la stessa condizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

caputi il doppio preliminare col galatasaray peser224 sulla rincorsa alla champions della juventus

© Juventusnews24.com - Caputi: «Il doppio preliminare col Galatasaray peserà sulla rincorsa alla Champions della Juventus»

Approfondimenti su Juventus Champions

Galatasaray, tutto sulla prossima avversaria della Juventus in Champions League

Questa sera si fanno più chiare le carte per la Juventus.

Champions League, sorteggi playoff: Juventus col Galatasaray, Inter-Bodø/Glimt, Atalanta-Dortmund

Questa mattina a Nyon sono stati ufficializzati gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.