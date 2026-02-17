Lang eroe in Champions | segna una doppietta alla Juventus il Galatasaray sta vincendo 4-2

Noa Lang ha segnato due gol decisivi contro la Juventus a Istanbul, contribuendo alla vittoria del Galatasaray che ora conduce 4-2. La sua prestazione ha acceso il pubblico dello stadio, dove i tifosi festeggiano il risultato.

Noa Lang eroe della serata a Istanbul in Champions. Una sua doppietta sta trascinando il Gala alla vittoria contro la Juve: sta vincendo 4-2 e perdeva 2-1. Ha segnato due gol di rapina. Il secondo, quello del 4-2, su clamoroso errore difensivo della Juve con Thuram. Noa Lang si è fatto trovare pronto. Come quando l’olandese vestiva la maglia del Psv contro la Juventus in Champions (era la scorsa stagione ndr) ecco che anche oggi Noa Lang è andato a segno contro i bianconeri. La situazione è un po’ diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

