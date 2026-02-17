Locatelli nel post partita di Galatasaray Juve | Eravamo scarichi e questo non possiamo permettercelo Qualificazione? Ci crediamo Al ritorno metteremo il cuore
Locatelli ha commentato dopo la partita contro il Galatasaray, spiegando che la squadra era stanca e che non può permettersi di giocare così. Ha aggiunto che la qualificazione rimane possibile e che al ritorno metteranno più cuore in campo. Durante l’intervista, ha anche sottolineato l’importanza di recuperare energie prima della prossima sfida in trasferta.
Locatelli nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la prestazione della Juventus contro il Galatasaray. Nel post partita Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione della Juventus contro il Galatasaray. TRE PASSI INDIETRO – « Si si, il mister lo ha detto anche a noi. Abbiamo fatto più fatica. Errori che non dovevamo fare anche in palleggio e loro venivano a pressarci forte e questo lo abbiamo pagato ». RITORNO – « Adesso è difficile parlarne. Ora c’è il Como e poi in casa nostra cercheremo di dare il massimo. E’ normale che dobbiamo crederci, ma sono certo che metteremo il cuore in quella partita ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Spalletti a Sky nel post partita di Galatasaray Juve: «Abbiamo fatto dei passi indietro su diverse cose. Al ritorno proveremo la rimonta, ma è arrivato il momento di assumersi delle responsabilità. Su Bremer…»Luciano Spalletti ha detto che la Juventus ha commesso errori durante la partita contro il Galatasaray, a causa di una prestazione sotto le aspettative.
Spalletti Locatelli, perchè il capitano bianconero è stato cambiato durante Pisa Juve: la spiegazione dell’allenatore nel post partitaDopo la partita tra Pisa e Juventus, l’allenatore Spalletti ha spiegato il motivo del cambio di Locatelli come capitano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La Juve si fa rimontare: 3-2 Galatasaray su calcio di punizione con deviazione di Sanchez facebook
GOOOALLL!!! NOA LANGG! 75' GALATASARAY 4-2 JUVENTUS JIR JUVE KALAH x.com