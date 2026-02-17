Land in focus at Geneva peace talks between Russia and Ukraine

La questione del territorio è al centro dei colloqui di Ginevra tra Russia e Ucraina, che si svolgono oggi e domani. I rappresentanti dei due paesi si incontrano per discutere di problemi legati alle aree contese nella regione di Donetsk e Luhansk, dove i combattimenti sono ancora intensi. I negoziatori cercano di trovare un accordo per ridurre le tensioni e fermare le violenze che causano la fuga di migliaia di civili.

GENEVA, Feb 17 (Reuters) - Representatives of Ukraine and Russia will meet in Geneva on Tuesday and Wednesday for a fresh round of U.S.-mediated peace talks that the Kremlin says are likely to focus on land, the main sticking point. U.S. President Donald Trump is pressing Moscow and Kyiv to reach a deal to end Europe's biggest war since 1945, though Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has complained that his country is facing the greatest pressure to make concessions. Russia is demanding that Ukraine cede the remaining 20% of the eastern region of Donetsk that Moscow has failed to capture - something Kyiv refuses to do.